Assassin's Creed Origins: i primi 30 minuti di gameplay su Xbox One X in 4K

è ormai a pochi giorni dal lancio, ma se volete avere già un piccolo assaggio del nuovo capitolo della celebre serie targata, potete dare uno sguardo al video gameplay che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

Il filmato, disponibile in risoluzione 4K, mostra i primi 30 minuti di gameplay tratti dalla versione Xbox One X di Assassin's Creed: Origins. Ovviamente il contenuto del video contiene spoiler, quindi vi sconsigliamo di guardarlo in caso vogliate preservare la vostra esperienza.

Assassin's Creed: Origins sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 27 ottobre 2017. Seguendo questo collegamento potete dare uno sguardo al trailer di lancio pubblicato nella giornata di ieri da Ubisoft.