Assassin's Creed Origins: il primo DLC pubblicato per sbaglio in anticipo su Xbox One

Sembra cheabbia erroneamente pubblicato "", primo DLC di, con diversi giorni di anticipo sulla tabella di marcia. Diverse testimonianze apparse in rete hanno infatti dimostrato come il contenuto aggiuntivo sia già fruibile su Xbox One, nonostante l'espansione sia attesa solo per il 23 gennaio.

Non è chiaro al momento se il DLC Gli Occulti sia accessibile alla totalità degli utenti Xbox One che abbiano effettuato l'acquisto dell'espansione. In ogni caso, sono già numerosi i video gameplay presenti su YouTube che mostrano i primi walkthrough dell'espansione.

Ubisoft ha ammesso di aver commesso l'errore in questione, ma non ha specificato se e come intende agire per mettere una toppa al problema.

Assassin's Creed: Origins è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Il DLC Gli Occulti sarà rilasciato il 23 gennaio su tutte le piattaforme.