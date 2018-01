Assassin's Creed Origins: il primo DLC sarà ambientato dieci anni dopo la campagna

Nel mese di gennaiopubblicherà il primo DLC di Assassin's Creed Origins , intitolatoin lingua originale): tramite un post su Steam, la compagnia ha svelato nuovi dettagli su questo pacchetto.

Scopriamo così che Gli Occulti sarà ambientato dieci anni dopo gli eventi narrati nel gioco, dunque per poter giocare con il DLC è fortemente consigliato aver terminato la storia di Assassin's Creed Origins.

La seconda espansione invece dovrebbe essere slegata dalla trama principale, proponendo contenuti maggiormente orientati verso il fantasy, con alla base un possibile scenario creato da un glitch dell'Animus.

Restiamo in attesa di scoprire quando The Hidden Ones arriverà su PC, PS4 e Xbox Onee, il publisher francese non si è sbilanciato, ribadendo che il DLC arriverà durante il mese corrente.