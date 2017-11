Assassin's Creed Origins: Gold Edition senza italiano, problema risolto

Come molti di voi sapranno, lo store italiano diha spedito per errore agli acquirenti della costosadiuna copia in lingua inglese.

Tante persone sfortunate si sono ritrovate impossibilitate a giocare al titolo nella nostra lingua, essendo presenti solo inglese e russo, e non hanno esitato a far sentire la loro voce in rete e nei forum ufficiali della compagnia. A quanto pare, dopo un'attesa di quasi due settimane, la casa francese ha finalmente preso in mano la situazione e si appresta risolvere definitivamente il problema.

Stando alle numerose segnalazioni degli utenti, lunedì 13 novembre inizieranno ufficialmente le spedizioni delle copie corrette a tutti i malcapitati. Ubisoft si è scusata per l'increscioso inconveniente che ha interessato un numero considerevole di giocatori, e ha anche specificato che non sarà necessario spedire indietro la copia errata, che potrà quindi essere tenuta.

A qualcuno tra voi è capitato questo spiacevole problema? Assassin's Creed Origins è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.