Assassin's Creed Origins ha dei problemi su PC: Ubisoft e NVIDIA si incolpano a vicenda

A seguito di un aggiornamento distribuito da NVIDIA su PC, alcuni giocatori stanno riscontrando dei problemi grafici su Assassin's Creed Origins. Come potete osservare tramite i filmati che trovate in cima e in calce, parliamo di casi di flickering e altri artefatti visivi capaci di distorcere anche pesantemente la renderizzazione grafica.

I casi di flickering sembrano avvenire perlopiù durante le fasi di nuoto, con alcuni casi estremi che portano l'immagine di gioco a risultare quasi totalmente irriconoscibile. I problemi sono sorti dopo la pubblicazione dei driver NVIDIA WHQL 465.89 su PC, ma al momento né la compagnia tech né Ubisoft hanno fornito una soluzione definitiva.

Ubisoft è intervenuta nei forum della community di Steam, puntando il dito contro NVIDIA e precisando di non avere ulteriori piani per futuri aggiornamenti di Assassin's Creed Origins. Tuttavia, le affermazioni di NVIDIA ci dicono che la soluzione per questo problema dovrebbe arrivare da Ubisoft tramite un aggiornamento della sua applicazione, in modo che possa diventare pienamente compatibile con i nuovi driver. Le due compagnie stanno insomma battibeccando, nel mentre i giocatori stanno ad aspettare una possibile soluzione.

Al momento sono i possessori di schede grafiche RTX quelli maggiormente colpiti dai problemi, dunque se utilzzate GPU Radeon non dovreste incappare in questi casi di flickering. Staremo a vedere se arriveranno ulteriori aggiornamenti da parte di Ubisoft e NVIDIA.

Recentemente, Ubisoft ha svelato il futuro della serie di Assassin's Creed, che proseguirà prima con Mirage e poi si estenderà con il progetto Infinity e le digressioni mobile e cross-mediali.