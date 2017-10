Assassin's Creed Origins: pubblicato il trailer di lancio

ha da poco pubblicato il trailer di lancio per, ultimo capitolo della celebra saga degli Assassini ambientato nell'Antico Egitto in uscita questa settimana.

Il video, intitolato Legend of the Assassin, è stato interamente realizzato con scene in gioco alla risoluzione 4K. Come confermato da Ashraf Ismail, il gioco farà utilizzo di una risoluzione dinamica su tutte le piattaforme per fornire un grande impatto visivo mantenendo il framerate stabile a 30fps.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che Assassin's Creed Origins uscirà venerdì 27 ottobre su PC, Xbox One e PlayStation 4. Sono stati inoltre diffusi i contenuti inclusi nel Season Pass.