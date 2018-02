Assassin's Creed Origins: rivelati tutti i dettagli della patch 1.3.0 in arrivo oggi

Con un post sul forum ufficiale,ha svelato tutti i dettagli delladi Assassin's Creed: Origins in arrivo su tutte le piattaforme oggi 20 febbraio.

Si tratta di un aggiornamento piuttosto corposo, che porta con sé numerose novità. Innanzitutto, debutta ufficialmente la modalità Discovery Tour, che giusto ieri si è mostrata nel trailer di lancio. Permetterà a tutti i giocatori e agli appassionati di storia di esplorare liberamente l’Antico Egitto senza preoccuparsi dei combattimenti, delle limitazioni di tempo o di qualsiasi altra cosa. È stato inoltre introdotto il tanto richiesto New Game +, che consentirà ai giocatori di ricominciare l'avventura conservando armi, equipaggiamenti e abilità.

In aggiunta a ciò, sono stati risolti numerosi bug che minavano l'esperienza di gioco. Ad esempio, è stato risolto un problema che causava la sparizione degli obiettivi di missione quando si viaggiava al di fuori dell'Egitto, oppure un altro che non faceva apparire il cavallo quando veniva richiesto. Sono state migliorate le collisioni tra il personaggio e il mondo di gioco, risolti alcuni problemi di sincronizzazione tra audio e sottotitoli ed eliminate le barche fluttuanti, mentre i nemici uccisi con un attacco dall'alto non dovrebbero più rimanere immobili in piedi.

La patch 1.3.0 verrà resa disponibile al download nel corso della giornata di oggi. A seguire, trovate le dimensioni dei file da scaricare su tutte le piattaforme:

PlayStation 4 : 5.3 GB

: 5.3 GB Xbox One : 5.5 GB

: 5.5 GB Steam : 2.6 GB

: 2.6 GB Uplay PC: 4.8 GB

Questi descritti sono solamente alcuni dei cambiamenti apportati, per una panoramica completa vi consigliamo di consultare il changelog ufficiale. Vi ricordiamo che Assassin's Creed Origins è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nei giorni scorsi Ubisoft ha lanciato un sondaggio tra i giocatori per l'ambientazione del prossimo capitolo.