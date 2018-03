Assassin's Creed Origins si aggiorna oggi alla versione 1.4.0

Come anticipato da Ubisoft , a partire da oggi è disponibile la nuovadisu PC, PlayStation 4 e Xbox One. Oltre a includere nuovi incarichi, l'update prepara il gioco all'arrivo del DLC La Maledizione dei Faraoni

L'aggiornamento mira inoltre a risolvere un serie di problemi, come quello che bloccava il proseguimento della missione "Homecoming" nella modalità New Game +. Introdotta anche una ricompensa ottenibile al completamento della modalità Discovery Tour, senza dimenticare l'aggiunzione della missione introduttiva Luci tra le Dune, della modalità Difficile per le Prove degli Dèi, e del nuovo set di Anubi come ricompensa per il completamento delle Prove degli Dèi in modalità Difficile.

Come accennato in apertura, inoltre, il nuovo aggiornamento di Assassin's Creed Origins prepara il gioco ad accogliere La Maledizione dei Faraoni, il nuovo DLC in arrivo il 13 febbraio su PlayStation 4, Xbox One e PC in seguito a un piccolo slittamento della data di uscita (l'espansione sarebbe dovuta uscire proprio oggi, ma alla fine arriverà con sette giorni di ritardo per consentire agli sviluppatori di perfezionare gli ultimi aspetti del contenuto).

Per consultare nel dettaglio tutte le novità introdotte con la patch 1.4.0, a questo indirizzo trovate il changelog completo dell'update.