Assassin's Creed Origins per PC a soli 10€ grazie ad Humble Monthly

Dopo aver lanciato l'Humble Monthly di aprile, comprendente la bellezza di 9 giochi (tra cui Absolver e Mutant Year Zero), Humble ha presentato il bundle per il mese di maggio 2019 che può vantare un headliner d'eccezione: stiamo parlando di Assassin's Creed Odyssey, ovviamente per PC!

L'open world ambientato nell'Egitto Tolemaico, che ha dato il via ad un nuovo corso per la serie degli assassini, rappresenta l'early unlock dell'Humble Monthly di maggio: ciò significa che tutti gli abbonati al servizio, o coloro che decideranno di sottoscriverlo per l'occasione, hanno l'opportunità di riscattarlo immediatamente su Uplay e iniziare il loro viaggio nei panni di Bayek di Siwa. Gli altri giochi mensili, invece, verranno rivelati e resi disponibili il prossimo 3 maggio.

L'abbonamento ad Humble Monthly costa 12 dollari al mese, ovvero appena 10,70 euro al cambio. In sostanza, potete mettere le mani su Assassin's Creed Odyssey e a molti altri titoli (i Monthly, di solito, forniscono almeno 8-10 giochi al mese) ad un costo decisamente contenuto. Tenete presente, inoltre, che la sottoscrizione può essere tranquillamente disattivata. Assicuratevi di farlo entro l'ultimo venerdì di questo mese. Chiaramente, riceverete tutti i prodotti per i quali avete pagato. Trovate tutti i dettagli sul sito ufficiale di Humble Bundle.