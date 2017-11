Assassin's Creed Origins supera Mario Odyssey nella nuova classifica italiana

debutta al primo posto della classifica software italiana giochi per console relativa alla settimana che va dal 23 al 29 ottobre. Il gioco Ubisoft occupa il gradino più alto del podio seguito da

Classifica italiana giochi console (23/29 Ottobre)

Assassin's Creed Origins è presente in Top 10 anche con le versioni Xbox One e con la Gold Edition per PlayStation 4. Buon successo anche per Wolfenstein 2 The New Colossus, che debutta in settima posizione.

ASSASSIN'S CREED ORIGINS PS4 SUPER MARIO ODYSSEY NINTENDO SWITCH FIFA 18 PS4 GRAN TURISMO SPORT PS4 ASSASSIN'S CREED ORIGINS Xbox One ASSASSIN'S CREED ORIGINS GOLD EDITION PS4 WOLFENSTEIN II THE NEW COLOSSUS PS4 GTA V GRAND THEFT AUTO PS4 CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY FIFA 18 Xbox One

Classifica italiana giochi PC (23/29 Ottobre)

DESTINY 2 THE SIMS 4 WOLFENSTEIN II THE NEW COLOSSUS CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 CALL OF DUTY BLACK OPS II CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3 GTA V GRAND THEFT AUTO PC FARMING SIMULATOR 17 WOLFENSTEIN II THE NEW COLOSSUS COLLECTOR'S EDITION

Su PC invece Destiny 2 prende il comando della classifica, lasciandosi alle spalle The Sims 4 e Wolfenstein 2 The New Colossus.