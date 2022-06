Assassin's Creed Origins: Ubisoft annuncia il weekend gratis, preload già attivo

Nel corso del livestream volto a celebrare i 15 anni di Assassin's Creed, Ubisoft annuncia il Free Weekend per Assassin's Creed Origins su tutte le piattaforme che ospitano l'avventura di Bayek nell'Antico Egitto, vale a dire PC, Google Stadia e console PlayStation e Xbox.

Il fine settimana gratuito inizierà giovedì 16 giugno e andrà avanti fino a lunedì 20 giugno, rivelandosi quindi un'interessante occasione per giocare o per riscoprire uno dei giochi più apprezzati della serie. Il preload è inoltre già disponibile, e può dunque essere un'ottima opportunità per provare Assassin's Creed Origins a 60fps su PS5 e Xbox Series X/S, implementati con la patch pubblicata da Ubisoft lo scorso 2 giugno.

Per l'occasione il livestream si è incentrato proprio su Origins, mostrando vari stralci di gameplay e la struttura di alcune missioni. Il decimo Assassin's Creed principale è stato pubblicato originariamente nel 2017 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, rappresentando una ripartenza per il franchise dopo un anno di pausa. Ambientato in Egitto, negli ultimi anni dell'età tolemaica, il gioco racconta le origini degli Assassini e del loro eterno conflitto con i Templari, da sempre al centro dell'intero brand firmato Ubisoft.

Oltre al Free Weekend per Assassin's Creed Origins, nel corso dell'evento è stato confermato che il futuro di Assassin's Creed verrà rivelato a settembre 2022: che possa essere l'occasione per scoprire alcuni dettagli sull'ancora misterioso Assassin's Creed Infinity?