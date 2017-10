Assassin's Creed Origins: Ubisoft ci introduce al gioco con 4 video tutorial

Dopo una lunga serie di giochi che hanno condiviso meccaniche di gioco molto simili fra loro,ha cercato di innovare in modo tangibile la fortunata serie targata

La casa francofona ha quindi ben deciso di introdurre i giocatori alle nuove feature di gioco pubblicando quattro video tutorial, ognuno dei quali incentrato su un argomento differente: crafting e progressione; esplorazione; stealth; combattimento.

Lasciandovi alla visione dei filmati che potete trovare in cima e in calce alla notizia, ricordiamo che Assassin's Creed: Origins è disponibile da oggi su PC, PS4 e Xbox One. Per tutti i dettagli sul nuovo gioco di Ubisoft, vi consigliamo di leggere la nostra Recensione.