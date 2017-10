Assassin's Creed Origins: Ubisoft parla del ruolo dell'aquila Senu

Intervistato da GamesIndustry, il Creative Director diJean Guesdon ha parlato dei lavori mirati a modernizzare la serie, citando in particolar le migliorie apportate dalla presenza dell', utilizzata per facilitare l'esplorazione e localizzare obiettivi importanti.

Le critiche per questa scelta non sono mancate e molti giudicano il concept di Senu troppo simile a quello del drone di Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Queste le parole di Guesdon a riguardo: "Quando sviluppiamo un gioco valutiamo sempre quali elementi ha senso inserire in quel mondo... Ad esempio, in Assassin's Creed Syndicate, inserire il rampino aveva un senso, perchè Londra aveva palzzi molto alti. In Assassin's Creed Origins, invece abbiamo realizzato un mondo gigantesco, enorme, davvero grandissimo da esplorare. Da qui la scelta di utilizzare Senu per mostrare le location più distanti, inoltre l'aquila offre un punto di vista differente sulla mappa... siamo contenti di questa scelta."

Ricordiamo che Assassin's Creed Origins è ora disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.