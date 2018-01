Assassin's Creed Origins: Ubisoft pubblica il trailer di lancio del DLC "Gli Occulti"

ha da poco pubblicato il trailer di lancio dedicato alla prima espansione narrativa di, ultimo capitolo della più celebre serie della casa francese.

Il DLC "Gli Occulti" sarà ambientato cronologicamente 10 anni dopo gli eventi del gioco base, e permetterà ai giocatori di esplorare la Penisola del Sinai, dove un gruppo di ribelli sta combattendo l'invasione dei Romani. L'arrivo del DLC comporterà inoltre l'aumento del cap al livello 45, e introdurrà quattro nuove armi Leggendarie, un nuovo abito, due nuove cavalcature e svariate nuove armi.

Lasciandovi alla visione del trailer che potete trovare in cima alla notizia, vi ricordiamo che Assassin's Creed: Origins è disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One. Il gioco si trova attualmente in offerta su Amazon.