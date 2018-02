Assassin's Creed Origins: Ubisoft spiega i motivi della censura per Discovery Tour

Come vi abbiamo segnalato in mattinata,ha deciso di censurare le nudità artistiche contenute nella nuova modalitàdi Assassin's Creed Origins . Il publisher ha voluto spiegare i motivi che hanno spinto a prendere questa decisione.

"Abbiamo creato la modalità Discovery Tour per permettere a un grande numero di persone di apprezzare e conoscere più a fondo l'Antico Egitto. Volevamo che Discovery Tour venisse utilizzato dai genitori come dai bambini e dai ragazzi, a casa o anche nelle scuole. Così abbiamo deciso di realizzare una modalità adatta praticamente a chiunque, tenendo in conto le diverse fasce di età e la diversa sensibilità di ogni cultura o paese." dichiara Ubisoft, spiegando i motivi che hanno spinto a censurare le nudità artistiche presenti nella modalità Discovery Tour di Assassin's Creed Origins.

Siete d'accordo con le considerazioni del publisher?