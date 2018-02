Assassin's Creed Origins: una ricompensa per chi completa il gioco in New Game Plus

Disponibile da un solo giorno su tutte le piattaforme, l'aggiornamento 1.3.0 diha introdotto, fra le altre cose, la tanto richiesta modalità

Come Ubisoft stessa aveva anticipato, la modalità NG+, se completata, ricompensa con qualcosa di speciali i giocatori, premiandoli per aver affrontato e superato una sfida più grande. Segnalato su reddit dall'utente Najoray, il trofeo ottenibile è l'outfit "Mythical Warrior", una veste dal gusto quasi esoterico che possiamo far indossare al nostro protagonista, Bayek.

Assassin's Creed: Origins è disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per tutte le altre inforamazioni sull'update 1.3.0 del gioco vi rimandiamo a questo collegamento. Ricordiamo che è stata da poco lanciata anche la modalità educativa Discovery Tour.