Assassin's Creed Origins: upgrade per PS5 e Xbox Series X/S settimana prossima?

alla fine del 2021 era arrivata la conferma che la patch next-gen di Assassin's Creed Origins era in arrivo, sebbene poi non siano arrivati ulteriori chiarimenti da parte di Ubisoft, così come ancora non è stata confermato il giorno di pubblicazione. Qualcosa però si muove.

Stando a quanto scoperto dalla pagina Twitter PlayStation Game Size, sempre molto attiva quando si tratta di segnalare in anticipo nuove patch e relativo peso per ogni gioco di spessore, l'Update 1.60 per l'avventura di Bayek nell'Antico Egitto sarebbe stato regolarmente caricato nel database di PlayStation, e la sua uscita sarebbe prevista in un periodo compreso tra il 24 e il 26 maggio 2022. Il nuovo aggiornamento dovrebbe implementare i tanto attesi 60fps su PlayStation 5, oltre a un non meglio specificato "franchise menù".

Sebbene non venga citata da PlayStation Game Size, è altamente probabile che lo stesso Update verrà messo a disposizione per abilitare le medesime funzioni anche su Xbox Series X/S, facendo compiere un effettivo passo in avanti tecnico all'opera uscita originariamente su PC, PS4 e Xbox One nel 2017. Si attendono a questo punto conferme definitive da parte di Ubisoft, che non dovrebbero tardare ad arrivare.

Ricordiamo che nel corso del 2021 anche Assassin's Creed Odyssey ha ricevuto l'upgrade ai 60fps su PS5 e Xbox Series X/S, in attesa che anche Origins lo raggiunga.