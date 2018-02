Assassin's Creed: Origins venderà il doppio di Syndicate, secondo le previsioni di Ubisoft

Durante l'ultimo incontro con gli azionisiti, Yves Guillemot e Alain Martinez, rispettivamente Chief Executive Officer e Chief Financial Officer di, hanno discusso dei dati di vendita fatti registrare fino ad oggi da, disponibile per PC, PS4 e Xbox One.

Il titolo, che ha segnato la fine del ciclo annuale della saga, è stato ben accolto da critica e pubblico, rivelandosi infine una grande successo per la compagnia francofona. Il trend attuale è tanto promettente da suggerire un totale di copie vendute a fine ciclo pari al doppio rispetto a quelle piazzate da Assassin's Creed: Syndicate, penultimo capitolo della saga ambientato a Londra. Stesso discorso oer quanto riguarda le vendite del Season Pass: l'attach rate sta andando "molto meglio" rispetto a Syndicate.

Assassin's Creed: Origins è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Recentemente sono emersi alcuni rumor su Assassin's Creed Dynasty, presunto sequel della celebre saga.