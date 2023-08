Assassin's Creed Origins vs Odyssey vs Valhalla: qual è il più bello?

Dopo alcune difficoltà registrate con il precedente corso della serie, Ubisoft decide di effettuare dei grossi cambiamenti ad Assassin's Creed abbracciando l'impostazione Action/RPG e dando così nuova linfa vitale al brand grazie ad Assassin's Creed Origins, Odyssey e Valhalla.

Pubblicati rispettivamente nel 2017, 2018 e 2020, i tre capitoli maggiormente orientati verso l'impostazione ruolistica hanno raggiunto grandi successi commerciali e sono stati supportati attivamente dalla compagnia francese attraverso nuovi contenuti, perfezionamenti ed espansioni che li hanno resi un poco alla volta sempre più godibili. E così, dopo il confronto tra Assassin's Creed 2, Brotherhood e Revelations volto ad eleggere il miglior gioco con protagonista Ezio Auditore, qual è l'Assassin's Creed migliore tra gli ultimi tre giochi principali fin qui pubblicati?

Di sicuro Assassin's Creed Origins è stato una boccata d'aria molto gradita da critica e pubblico. L'avventura con protagonista Bayek di Siwa ha raccontato le origini degli Assassini (ricordate a tal proposito qual è il credo degli assassini in Assassin's Creed?) ed ha portato i giocatori ad esplorare l'Antico Egitto, una delle ambientazioni più affascinanti fin qui offerte dal franchise. Migliorato anche il sistema di combattimento così come gradito il focus ancora più grande sull'esplorazione in una mappa di vaste dimensioni e piena di segreti da scoprire. Origins è stata la giusta ripartenza per il brand dopo un anno sabbatico ed i risultati controversi di Assassin's Creed Unity e Syndicate.

Soltanto un anno dopo arriva Assassin's Creed Odyssey, che ci porta stavolta nell'Antica Grecia e con la possibilità di poter vivere l'avventura nei panni di Alexios o Kassandra. Odyssey si pone come un gioco ancora più grande del predecessore: un focus ancora più grande sulle meccaniche Action/RPG, una mappa di gioco sconfinata e tantissime attività da seguire ed affrontare oltre alla storia principale. Per alcuni, però, quanto offerto da Odyssey potrebbe sembrare anche "troppo", con il rischio di ripetitività sempre dietro l'angolo nel frattempo che ci si ritrova ad affrontare missioni ed incarichi spesso simili tra loro. Ad ogni modo, un prodotto che ha saputo intrattenere per diverse decine di ore.

Ma è con Assassin's Creed Valhalla che la serie forse si spinge ancora più lontano in termini contenutistici. Ambientato nell'era dei vichinghi, Valhalla ci mette nei panni di Eivor e ci porta ad esplorare il mondo di gioco più vasto mai offerto dall'intera serie, partendo dalla Norvegia fino a raggiungere l'Inghilterra. Una mappa forse fin troppo sconfinata per un gioco che, tra storia principale ed attività secondarie, finisce anche con l'avere una longevità davvero enorme per ciò che effettivamente offre, con il rischio così di rivelarsi un'esperienza pesante per più giocatori. Al tempo stesso, la splendida direzione audiovisiva, la storia interessante e comunque una grande varietà di contenuti rendono Valhalla un gioco capace di regalare grande intrattenimento in più occasioni.

Forse tra i tre titoli il più bilanciato in rapporto qualità-quantità potrebbe risultare proprio Origins, ma si tratta effettivamente del migliore? Ditecelo voi nei commenti: quale dei tre Assassin's Creed in stile Action/RPG considerate il più bello?