In quale gioco di Assassin's Creed il parkour è più divertente?

Il parkour è da sempre un elemento cardine di Assassin's Creed, soprattutto all'interno dei primi giochi della serie. Muoversi rapidamente tra un edificio e l'altro in maniera fluida ed acrobatica ha contribuito a rendere il brand di Ubisoft sempre più popolare tra i giocatori, con meccaniche perfezionate tra un gioco e l'altro.

Ma quale gioco di Assassin's Creed ha le meccaniche parkour migliori e più divertenti? E' una domanda che fan si sono posti molto spesso nel corso degli anni e, a sorpresa, ad emergere vincitore è uno degli episodi più controversi di sempre: Assassin's Creed Unity. L'episodio del 2014 ambientato durante la Rivoluzione Francese e con protagonista Arno Victor Dorian (ricordate a tal proposito come finisce la storia di Arno in Assassin's Creed Unity?) non ottenne all'epoca grandi consensi a causa dei grossi problemi tecnici che lo afflissero al lancio, generando grosse spaccature tra critica e pubblico in merito alla bontà di quel capitolo.

Tuttavia, le meccaniche parkour misero d'accordo praticamente tutti: mai nella serie Ubisoft si erano raggiunti i picchi di fluidità, immediatezza e precisione nei movimenti come quelli dimostrati da Unity, al punto che destreggiarsi tra gli edifici avveniva in maniera così spontanea e naturale da risultare uno dei momenti più piacevoli di tutta l'avventura in termini di gameplay. Oltre alla maggiore agilità del personaggio, anche lo stesso design delle strutture tra le quali era possibile arrampicarsi e spostarsi era studiato per sfruttare al massimo le possibilità offerte dal parkour senza alcun intoppo, a riprova di quanto gli sviluppatori si siano concentrati nel rendere impeccabili queste specifiche meccaniche. Il parkour visto in Unity è dunque considerato la definitiva evoluzione di questo specifico elemento all'interno di Assassin's Creed.

Siete d'accordo anche voi? Fatecelo sapere tra i commenti.