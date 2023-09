Assassin's Creed: peggiori assassini, 3 protagonisti che ci hanno deluso

Abbiamo visto chi sono i migliori assassini di Assassin's Creed, adesso vogliamo concentrarci su quei protagonisti interessanti ma che per vari motivi non sono riusciti ad entrare nel cuore del pubblico come Ezio, Altair e gli altri eroi di successo della serie Ubisoft: la top 3 dei protagonisti meno carismatici di Assassin's Creed.

Nikolai Orelov, Shao Jun e Arbaaz Mir

In questo caso parliamo dei tre assassini della miniserie Assassin's Creed Chronicles ambientati in Russia (Nikolai Orelov), Cina (Shao Jun) e India (Arbaaz Mir). Sebbene i tre giochi siano piuttosto interessanti, i protagonisti non hanno lasciato il segno nella storia della serie Ubisoft. Nikolai Orelov è forse il meno carismatico dei tre mentre Shao Jun presenta invece un design interessante e legami diretti con Ezio Auditore, suo maestro e mentore. Arbaaz Mir poteva invece contare su un look assolutamente convincente e su una vasta selezione di armi tra cui la fionda, un nuovo tipo di spada, il Chakram e la Katara.

Adéwalé

Apparso in Assassin's Creed IV Black Flag e successivamente in Assassin's Creed Rogue, il caraibico Adéwalé è poi diventato il protagonista del DLC Freedom Cry (Grido di Libertà in italiano). Un personaggio in realtà piuttosto carismatico, contraddistinto da un carattere dalle mille sfaccettature e da una fedele lealtà nei confronti di Edward Kenway.

Aveline de Grandprè

Protagonista di un gioco non troppo fortunato (Assassin's Creed 3 Liberation, uscito su PlayStation Vita nel 2012), Aveline è stata la prima assassina giocabile nella serie Assassin's Creed. Nata in Francia ma di origini africane, Aveline ha dedicato la sua vita a liberare gli schiavi dai loro padroni, prima di incontrare Agate e diventare un assassina.

Bonus: Lo Sparviero e Alonzo Batilla

Lo Sparviero compare in Assassin's Creed Identity, assassino impegnato in un piano per uccidere Leonardo da Vinci e Niccolò Machiavelli, anche se inizialmente il suo obiettivo è Mario Auditore, lo zio di Ezio. E' dunque (indirettamente) merito dello Sparviero se abbiamo potuto vivere la leggenda di Ezio Auditore da Firenze? Alonzo Batilla è un pirata protagonista del videogioco Assassin's Creed Pirates uscito su piattaforme mobile. Di origini francesi, l'outfit di Alonzo è decorato con le insegne degli Assassini, una delle sue caratteristiche è la capacità di correre per breve tempo lungo i muri.