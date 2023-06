Assassin's Creed: perché Altair non sa nuotare? Il motivo vi stupirà

Silenzioso, letale, capace di portare a termine ogni incarico nonché il miglior Assassino della sua Confraternita, ma con un punto debole: non saper nuotare. Altair, protagonista del primo Assassin's Creed, affoga subito al contatto con l'acqua alta durante il gameplay, facendo così una brutta fine ogni volta.

E c'è una ragione sul perché Altair non sa nuotare. Tecnicamente si potrebbe pensare ad una semplice esigenza di gameplay di Ubisoft, che non aveva previsto alcun tipo di missione, attività o interazione con gli specchi d'acqua e dunque non ha sentito il bisogno di dover programmare sofisticate animazioni per la nuotata non essendo necessario ai fini dell'avventura. Ma la motivazione ufficiale cambia del tutto le carte in tavola.

In verità, infatti, Altair sapeva nuotare eccome: semplicemente, un glitch nell'Animus utilizzato nel presente da Desmond Miles per rivivere i ricordi del suo antenato costringeva il protagonista ad affogare una volta entrato in mare, in quanto il dispositivo dell'Abstergo non era capace di riprodurre le specifiche memorie relative al nuoto. Soltanto con l'arrivo della nuova generazione di Animus, la 2.0, è stato correggo il grave bug: non a caso, infatti, in Assassin's Creed II è possibile vedere Ezio Auditore nuotare senza alcun problema grazie al nuovo dispositivo avanzato, con Desmond che ha potuto dunque rivivere i ricordi dell'Assassino fiorentino anche quando arrivava il momento di gettarsi in acqua. E così via con tutti i successivi protagonisti della serie.

Insomma, Altair non aveva nulla da invidiare ai suoi "successori" per quanto riguarda le abilità da nuotatore, peccato solo che non abbiamo potuto vederlo in azione come si deve! Detto questo, ricordate in quali giochi di Assassin's Creed c'è Altair? Sempre restando al capostipite del brand, ecco anche in quali città è ambientato il primo Assassin's Creed.