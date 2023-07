Assassin's Creed: perché gli Assassini si tagliano l'anulare?

Come visto e raccontato in più occasioni nel corso della serie Ubisoft, in passato le nuove reclute della Confraternita degli Assassini erano costretti a doversi amputare il dito anulare durante il rito di iniziazione, pratica dolorosa ma ritenuta necessaria per entrare a far parte del gruppo.

Perché gli Assassini erano costretti a doversi tagliare l'anulare? Il motivo era collegato all'estrazione della Lama Celata (ricordate chi ha inventato la Lama Celata in Assassin's Creed?) attraverso il dispositivo posto nella parte inferiore dell'avambraccio. Posizionata in questo modo gli Assassini erano in grado di sfruttare al massimo le potenzialità dell'arma nell'esecuzione degli omicidi, tuttavia il dito anulare bloccava l'estrazione rapida della Lama Celata divenendo dunque un ostacolo in missione.

Fu Altair Ibn-La'Ahad il primo ad abolire la necessità dell'amputazione realizzando versioni migliorate e più efficaci della celebre arma degli Assassini, senza più richiedere ai nuovi adepti il sacrificio di una piccola parte del proprio corpo. Ecco dunque che molti dei successivi protagonisti della serie, come Ezio Auditore, Connor Kenway o Arno Victor Dorian per fare alcuni nomi, non hanno dovuto ricorrere al taglio dell'anulare una volta integrati tra le fila degli Assassini, potendo così operare al 100% delle loro possibilità grazie anche a Lame Celate sempre più efficaci.

Restando in tema, ricordate qual è il credo degli Assassini in Assassin's Creed?