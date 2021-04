Assassin's Creed: ecco perché uno dei prossimi capitoli potrebbe svolgersi in Brasile

Sebbene manchino ancora delle informazioni ufficiali fornite da Ubisoft sul prossimo Assassin's Creed, il quale potrebbe non arrivare prima dell'autunno 2022, le dichiarazioni di uno sviluppatore stanno incuriosendo molti fan della serie.

Il Senior Writer Alain Mercieca ha infatti parlato di una possibile ambientazione brasiliana per uno dei prossimi capitoli di Assassin's Creed. Lo sviluppatore di Ubisoft è un grande fan del Sud America e nel corso di un'intervista ha dichiarato che gli piacerebbe raccontare una storia che coinvolga gli Inca o i Conquistadores Spagnoli, perfetti per un episodio della serie. Insomma, non è chiaro se le dichiarazioni di Mercieca possano essere o meno un indizio su quella che sarà l'ambientazione del prossimo capitolo, ma sembra chiaro che lo scrittore della serie vorrebbe raccontare altre storie in quello specifico luogo del mondo e non è da escludere che prima o poi il suo desiderio possa realizzarsi.

In attesa di scoprire il titolo e il setting del prossimo Assassin's Creed, vi lasciamo ad un video che racconta nel dettaglio tutte le più recenti dichiarazioni di Alain Mercieca.

Avete già letto gli ultimi rumor su Assassin's Creed Meteor, possibile nome in codice del prossimo capitolo?