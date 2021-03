Assassin's Creed perde il suo scrittore: Darby McDevitt lascia Ubisoft dopo 10 anni

Darby McDevitt, scrittore veterano che ha contribuito a plasmare l'universo narrativo di Assassin's Creed, ha annunciato di aver lasciato in via definitiva Ubisoft Montreal.

"Questo è il mio ultimo giorno in Ubisoft Montreal. Dopo una decade trascorsa a lavorare con persone brillanti, a creare storie e personaggi per una serie incredibile, e interagire con dei fan fantastici, ho deciso di partire per una nuova avventura. Un ringraziamento speciale va a tutti i fan e ai content creator che hanno supportato ed espanso il nostro lavoro nel corso degli anni. Grazie per tutta la vostra attenzione! Avete tutto il mio rispetto e tutta la mia ammirazione. È stato uno degli onori più grandi della mia vita conoscervi...", ha scritto su Twitter.

In tempi recenti McDevitt ha ricoperto il ruolo di Narrative Director per Assassin's Creed Valhalla ottenendo il consenso di critica e videogiocatori, ma il suo impegno sul franchise è cominciato molti anni prima. Dal 2006 al 2010, quando ancora lavorava per Foundation 9 Entertainment, ha scritto gli spin-off del secondo capitolo Bloodlines e Discovery, dopodiché è entrato in Ubisoft contribuendo in qualità di Lead Scriptwriter alla scrittura del cortometraggio Assassin's Creed Embers e dei videogiochi Assassin's Creed: Revelations e Assassins Creed 4: Black Flag. La promozione a Narrative Director è arrivata qualche anno più tardi con Assassin's Creed Origins, ruolo poi riconfermato per il già citato Valhalla. McDevitt ha anche funto da consulente ed editor per la stesura dei due volumi dell'Enciclopedia della saga, e per i romanzi Forsaken, Revelations e The Secret Crusade: in sostanza, ha contribuito a plasmare gran parte della lore di una delle saghe più note dei nostri tempi.

"Dopo dieci anni, Darby McDevitt ha deciso di lasciare Ubisoft per perseguire nuove avventure", ha dichiarato un portavoce della casa francese ad Eurogamer. "Nel corso degli anni ha ispirato tutti noi con il suo talento per la narrativa, creando storie incredibili e portando alla vita personaggi memorabili. Lo ringraziamo per il suo contributo e gli auguriamo il meglio".