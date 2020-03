Assassin's Creed: il prossimo capitolo si chiama Valhalla? Lo svela la lista di Obiettivi

Continuano ad emergere online nuove informazioni sul misterioso Assassin's Creed in arrivo nel corso del 2020 e, questa volta, oltre al nome del titolo è spuntata in rete anche la lista completa degli Obiettivi.

Stando al leak in questione, il gioco prenderà il nome di Assassin's Creed Valhalla e avrà un'ambientazione nordica. Leggendo con attenzione le azioni richieste al giocatore per sbloccare gli Obiettivi troviamo il completamento delle Sequenze, il potenziamento degli avamposti e il ritrovamento di oggetti leggendari. Sembra quindi che Ubisoft non voglia interrompere il nuovo corso della serie e che abbia quindi deciso di inserire anche in Valhalla degli elementi da gioco di ruolo. Nell'elenco ci sono anche riferimenti ai boss, punto che però eviteremo di trattare nella notizia per evitare eventuali spoiler.

Purtroppo la fonte del leak non è delle più affidabili, dal momento che tutte queste informazioni sono apparse nelle ultime ore su 4chan. Non è quindi da escludere che le immagini pubblicate riguardanti l'elenco completo degli Obiettivi Xbox One del gioco sia solo l'ennesimo fake realizzato ad arte da qualche simpatico buontempone. È anche possibile che si tratti di un Pesce d'Aprile, visto che mancano ormai solo pochi minuti al 1 aprile 2020.

Sapevate che proprio oggi è trapelata online la possibile data d'uscita di Assassin's Creed Ragnarok?