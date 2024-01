Assassin's Creed: quale sarà il prossimo gioco dopo AC Mirage?

Assassin's Creed Mirage è stato un titolo "di passaggio" per la serie Ubisoft, nato inizialmente come DLC di Assassin's Creed Valhalla e poi e poi diventato un gioco completo, seppur di dimensioni contenute. Che cosa possono aspettarsi in futuro i fan della serie? Scopriamolo

Secondo leaker e insider il prossimo "grande gioco di Assassin's Creed" in uscita dovrebbe essere Assassin's Creed Codename Red, il tanto atteso episodio ambientato in Giappone e previsto idealmente per la fine di quest'anno. Il progetto in questione non ha ancora un nome definitivo, il quale verrà probabilmente svelato da Ubisoft in concomitanza con il reveal ufficiale che potrebbe arrivare in primavera o durante l'estate.

Le uniche informazioni sul gioco riguardano l'ambientazione ed il gameplay. Il publisher francese ha confermato che Assassin's Creed Codename Red sarà ambientato nel Giappone feudale, inoltre sappiamo che il gioco sarà un Action RPG Open World in stile Valhalla, Origins e Odyssey.

Sono invece solo rumor non confermati quelli riguardanti i due protagonisti: Codename Red dovrebbe avere una coppia di protagonisti caratterizzati da uno stile di gioco differente. Yasuke, personaggio realmente esistito, dovrebbe essere un ex Samurai di origine afro mentre Naoi Fujibayashi, figlia del leggendario Nagato, dovrebbe essere una sorta di Ninja più propensa ad uno stile furtivo.

Occorre fare anche un'altra precisazione. Sebbene Assassin's Creed Codename Red dovrebbe essere il prossimo gioco della serie principale a fare il suo debutto sul mercato, è molto probabile che prima di lui possa uscire Assassin's Creed Jade, free to play Open World per dispositivi mobile che abbiamo avuto modo di giocare la scorsa estate per saperne di più vi rimandiamo alla prova della Beta di Assassin's Creed Jade.