Assassin's Creed e pubblicità in-game: tutto un 'errore tecnico', dice Ubisoft

Hanno suscitato malumori tra i giocatori le pubblicità in-game sui vecchi Assassin's Creed che invitavano gli utenti ad acquistare Assassin's Creed Mirage ad un prezzo scontato in occasione del Black Friday. A quanto pare, però, si sarebbe trattato solamente di un malinteso.

Fabien Darrigues, portavoce di Ubisoft, ha spiegato al portale The Verge che le pubblicità a tutto schermo sarebbero comparse soltanto a causa di un non meglio specificato errore tecnico che sarebbe già stato risolto dalla compagnia francese. "Abbiamo saputo che alcuni giocatori hanno incontrato dei pop-up pubblicitari mentre giocavano ad alcuni titoli di Assassin's Creed nella giornata di ieri. Ciò è stato causato da un errore tecnico che abbiamo risolto non appena siamo stati informati del problema", dichiara ufficialmente il portavoce, assicurando dunque che il problema del pop-up è già stato risolto e non dovrebbe più presentarsi giocando ai precedenti episodi della serie.

Non è tra l'altro la prima volta in tempi recenti che gli utenti hanno reagito negativamente a situazioni di questo tipo: nelle scorse settimane ha fatto discutere la pubblicità pre-home di COD Modern Warfare 3 su Xbox Series X/S, comparsa a ridosso del lancio del nuovo FPS targato Activision e che invitava ad acquistare il gioco ogni volta che si accendeva la propria console Microsoft.