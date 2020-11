Assassin's Creed: qual è l'ultimo capitolo della saga Ubisoft?

La serie di Assassin’s Creed, nonostante abbia vissuto numerosi alti e bassi e sia stata spesso bersaglio di critiche piuttosto aspre, è sicuramente ancora oggi una delle saghe più famose, giocate ed apprezzate del panorama videoludico moderno.

Negli ultimi anni la serie ha cambiato radicalmente il proprio volto, abbracciando con l’ultima trilogia meccaniche tipiche dei giochi di ruolo occidentali e introducendo mappe open-world molto più vaste di quelle dei predecessori.



A seguito dei primi due esperimenti in tal senso, ovvero Origins e Odyssey, che tentarono di introdurre queste meccaniche senza mai riuscirci fino in fondo, è arrivato sul mercato proprio in questi giorni l’ultimo capitolo della saga, ovvero Assassin’s Creed Valhalla, ambientato nel periodo delle invasioni vichinghe in territorio inglese. Il nuovo capitolo perfeziona le meccaniche da gioco di ruolo introdotte nei due titoli precedenti e ne migliora nettamente alcuni aspetti, tra cui spicca il rinnovato sistema di combattimento del gioco, molto più fisico e crudo di prima, molto più adatto allo stile dei violenti vichinghi. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Assassin's Creed Valhalla, ora disponibile su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PS5 e Xbox Series X/S.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida alla selezione del personaggio, e la guida per personalizzare il corvo e il cavallo.