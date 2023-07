Assassin's Creed: qual è il credo degli Assassini?

Da sempre la Confraternita degli Assassini agisce seguendo un proprio credo, che ha guidato l'intero gruppo attraverso i secoli e divenuto un motto tramandato di generazione in generazione tra tutti i suoi discepoli: vi ricordate qual è il credo degli Assassini?

Si tratta di un motto su cui l'intera Confraternita poggia le sue basi e li spinge ad agire per un bene superiore e comune: "Nulla è reale, tutto è lecito", una frase molto popolare soprattutto nei primi giochi della serie targata Ubisoft e pronunciata in più occasioni sia da Altair Ibn-La'Ahad che da Ezio Auditore da Firenze. Con questa massima si vuole intendere che gli Assassini sono tenuti a diffidare di chiunque ("Nulla è reale") oltre a raggiungere il proprio obiettivo facendo ricorso ad ogni tipo di azione o risorsa a propria disposizione ("Tutto è lecito").

Il motto ha tuttavia un significato ancora più profondo ed è stato soggetto di multiple interpretazioni da parte dei più illustri Assassini: per lo stesso Altair, ad esempio, la frase non è un comandamento ad essere liberi, piuttosto ordina di agire con saggezza. Per Ezio, invece, la prima parte del credo lascia intendere che le fondamenta della società è debole, mentre la seconda parte significa che ciascun individuo è padrone delle proprie azioni e delle relative conseguenze. Arno Victor Dorian, Assassino francese nonché protagonista di Assassin's Creed Unity (ecco come finisce Assassin's Creed Unity), il motto deve essere inteso soltanto come una line guida, e non come una regola da seguire ciecamente rischiando così di sfociare nel fanatismo.

