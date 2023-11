Quali sono tutti gli Assassin's Creed e qual è l'ultimo uscito?

Assassin's Creed conta ad oggi decine di videogiochi usciti dal 2007 tra giochi principali, spin-off, raccolte, compilation e remaster. Facciamo ordine con l'elenco di tutti gli Assassin's Creed dal primo all'ultimo, con la lista dei prossimi giochi di Assassin's Creed in arrivo.

Qual è l'ultimo Assassin's Creed? Il gioco più recente della serie Ubisoft è Assassin's Creed Mirage uscito a ottobre 2023 su PC, PS5, PS4 e console Xbox, mentre sono in fase di sviluppo almeno altri tre giochi della saga, tra cui Assassin's Creed Infinity, Assassin's Creed Codename Red, Assassin's Creed Codename Hexe, tutti privi di una finestra di lancio.

Tutti i giochi di Assassin's Creed

Assassin's Creed (2007)

Assassin's Creed 2 (2009)

Assassin's Creed Brotherhood (2010)

Assassin's Creed Revelations (2011)

Assassin's Creed 3 (2012)

Assassin's Creed 4 Black Flag (2013)

Assassin's Creed Rogue (2014)

Assassin's Creed Unity (2014)

Assassin's Creed Syndicate (2015)

Assassin's Creed Origins (2017)

Assassin's Creed Odyssey (2018)

Assassin's Creed Valhalla (2020)

Assassin's Creed Mirage (2023)

Compilation e raccolte Assassin's Creed

Assassin's Creed Ezio Trilogy (2012)

Assassin's Creed Anthology (2012)

Assassin's Creed Heritage Collection (2013)

Assassin's Creed The Americas Collection (2014)

Giochi rimasterizzati

Assassin's Creed Liberation HD (2014)

Assassin's Creed The Ezio Collection (2016)

Assassin's Creed Rogue Remastered (2018)

Assassin's Creed III Remastered (2019)

Assassin's Creed III Liberation Remastered (2019)

Assassin's Creed The Rebel Collection (2019)

Assassin's Creed spin-off

Assassin's Creed Mobile (2007)

Assassin's Creed Altaïr's Chronicles (2008)

Twitter Assassination Experience (2009)

Assassin's Creed 2 Mobile (2009)

Assassin's Creed Bloodlines (2009)

Assassin's Creed 2 Discovery (2009)

Assassin's Creed 2 Multiplayer (2010)

Assassin's Creed Project Legacy (2010)

Assassin's Creed Brotherhood Mobile (2010)

Assassin's Creed Revelations Mobile (2011)

Assassin's Creed Multiplayer Rearmed (2011)

Assassin's Creed Recollection (2011)

Assassin's Creed III Liberation (2012)

Assassin's Creed III mobile game (2012)

Assassin's Creed Pirates (2013)

Assassin's Creed Memories (2014)

Assassin's Creed Chronicles China (2015)

Assassin's Creed Chronicles India (2016)

Assassin's Creed Chronicles Russia (2016)

Assassin's Creed Identity (2016)

Assassin's Creed Unity Arno's Chronicles (2017)

The Tower Assassin's Creed (2017)

Assassin's Creed Rebellion (2018)

Assassin's Creed Freerunners (2021)

Anche sul fronte spin-off ci sono già numerosi titoli in sviluppo come Assassin's Creed Nexus VR (in uscita entro la fine del 2023), Assassin's Creed Jade (in uscita nel 2024) e un nuovo gioco mobile di Assassin's Creed esclusivo per Netflix Games, oltre al gioco multiplayer Assassin's Creed Invictus.