Assassin's Creed: quando nasce Ezio Auditore?

Non c'è alcun dubbio che Ezio Auditore da Firenze sia ancora oggi riconosciuto come il personaggio più famoso ed amato di Assassin's Creed, protagonista di tre diverse avventure pubblicate a cavallo tra il 2009 e il 2011, e ancora oggi facili da rivivere grazie ad Assassin's Creed: The Ezio Collection.

La trilogia composta da Assassin's Creed II, Assassin's Creed Bortherhood e Assassin's Creed Revelations ci permette di conoscere l'intera vita dell'iconico guerriero, dalla nascita agli anni della gioventù, fino a divenire Maestro Assassino in età adulta, fronteggiando a testa alta le minacce portate avanti dai Templari tra l'Italia e Costantinopoli.

Ma per la precisione, quando nasce Ezio? Proprio nelle primissime fasi del secondo capitolo i giocatori assistono ai primi vagiti del futuro Assassino, nato a Firenze il 24 giugno del 1459 e secondogenito di Giovanni e Maria Auditore. Passa la sua infanzia ed adolescenza tra lussi e spensieratezza, frequentando i luoghi più altolocati della nobiltà fiorentina. La sua esistenza viene tuttavia sconvolta a 17 anni, quando scopre i legami della sua famiglia con la Confraternita degli Assassini, ed assistendo all'esecuzione in piazza del padre e dei fratelli Federico e Petruccio, ritrovandosi così coinvolto nell'eterna lotta tra Assassini e Templari.

Ezio accetterà il suo destino, guidando la Confraternita italiana fino ad età avanzata, per poi ritirarsi a vita privata nelle campagne toscane, dove trascorrerà gli ultimi anni della sua vita. A tal proposito, ecco come è morto Ezio Auditore di Assassin's Creed. Volete sapere inoltre dove si trova la tomba di Ezio Auditore di Assassin's Creed?