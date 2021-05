Assassin's Creed: quando è uscito il primo episodio della serie Ubisoft?

Da anni ormai la serie di Assassin's Creed è una delle più popolari nell'attuale panorama videoludico. Nonostante alcuni cali, Ubisoft ha continuato a puntare forte sul brand reinventandolo e mantenendolo al passo con i tempi. Ma vi ricordate quando è uscito il primo capitolo della fortunata serie?

Per scoprirlo bisogna tornare indietro nel tempo fino al 13 novembre 2007: è questa la data in cui il capostipite fece il suo esordio su PlayStation 3 e Xbox 360. Il titolo fu originariamente concepito da Ubisoft come un nuovo esponente di Prince of Persia (che si sarebbe dovuto chiamare Prince of Persia: Assassins), ma il concept di gioco, che avrebbe abbracciato meccaniche Open World, si espanse fino al punto di convincere il colosso francese a dare vita a una nuova, promettente IP. Ambientato durante l'epoca della Terza Crociata, quel giorno di metà novembre i giocatori fecero conoscenza dell'eterna lotta tra Assassini e Templari, dell'Animus, di Desmond Miles e del carismatico protagonista Altair Ibn-La'Ahad, ad arrampicarsi su torri altissime e a vivere secondo il Credo dell'Assassino al motto di "nulla è reale, tutto è lecito".

Il primo Assassin's Creed e la serie che ne è conseguita sono divenuti simboli di quella generazione videoludica, arrivando a un totale di dodici capitoli principali e continuando a catalizzare le attenzioni dei giocatori ancora oggi, nel bene e nel male. L'ultimo capitolo cui ha portato ad esplorare le terre vichinghe nei panni del valoroso guerriero Eivor: a tal proposito, eccovi la recensione di Assassin's Creed Valhalla. Tra i tanti episodi principali di successo, sapete anche quali sono gli Assassin's Creed sconosciuti e dimenticati?