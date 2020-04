Assassin's Creed Ragnarok sarà annunciato a breve secondo un noto insider

Sono ormai mesi che si susseguono rumor e leak sul prossimo capitolo di Assassin's Creed, il cui nome potrebbe essere Ragnarok o Valhalla. Stando però alle ultime dichiarazioni di un noto insider, però, l'annuncio non dovrebbe tardare ad arrivare.

A differenza delle precedenti voci di corridoio o delle immagini trapelate sul web, questa volta la fonte dell'indiscrezione sembra essere più che affidabile: parliamo infatti di Shinobi602, insider la cui fama è nota tra i videogiocatori di tutto il mondo a causa dei suoi tweet che hanno spesso anticipato correttamente gli annunci da parte dei publisher. Il messaggio dell'insider non è altro che una risposta alla domanda di un suo follower, che gli ha chiesto quanto ci vorrà prima che Ubisoft decida finalmente di svelare al pubblico il prossimo capitolo della serie amata in tutto il mondo. La risposta di Shinobi è stata breve e lascia poco spazio all'immaginazione: "Ci siamo quasi". Dal momento che tutti i precedenti episodi del gioco sono stati svelati in questo periodo dell'anno, non è difficile immaginare che manchino ormai poche settimane per assistere al reveal ufficiale da parte dell'azienda francese.

Vi ricordiamo che qualche settimana fa è spuntata in rete la lista degli obiettivi di Assassin's Creed Ragnarok, sebbene sia molto probabile si tratti dell'ennesimo fake realizzato ad arte.