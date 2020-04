Assassin's Creed Ragnarok: cosa possiamo aspettarci dal nuovo capitolo?

Le voci e le indiscrezioni sul fantomatico Assassin's Creed Ragnarok continuano a moltiplicarsi in rete. Esiste davvero questo gioco? Nell'attesa di scoprirlo con certezza, abbiamo provato a immaginare in video come potrebbe essere.

I tempi per la presentazione del nuovo gioco di Assassin's Creed, che dovrebbe arrivare sugli scaffali entro la fine dell'anno, ci sembrano ormai maturi. Con tutta probabilità, il prossimo episodio porterà a compimento la storia di Layla Hassan, Assassina dei tempi moderni che abbiamo avuto modo di conoscere in Origins. Questo, a ben vedere, possiamo considerarlo quasi una certezza: l'intera saga di Ubisoft è proseguita quasi sempre nel segno della tripartizione. La trilogia di Ezio prima (AC2, Brotherhood e Revelations) e quella ambientata nelle Americhe poi (AC3, Black Flag e Rogue).

Sono molte le epoche che abbiamo già visitato in passato, quindi siamo davvero curiosi di scoprire dove ci porterà il prossimo capitolo. Tutti i leak puntano sulle fredde lande del Nord Europa all'epoca dei Vichinghi, popolo che alla fine del primo millennio ha avviato numerose campagne di conquiste ed espansioni, e che ha coinvolto grandi personalità come Afred Re di Wessex, Rollo Re di Normandia e Carlo il Grosso, Imperatore dell'Impero Carolingio. Le implicazioni potrebbero essere molteplici, e ne abbiamo parlato in maniera approfondita nel video che trovate in cima a questa notizia. Alla visione del filmato vi consigliamo di accoppiare la lettura dello speciale su Assassin's Creed Ragnarok del nostro Gabriele Laurino.