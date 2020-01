Assassin's Creed Ragnarok: leak per un'immagine di gioco e annuncio al reveal di PS5?

Nel corso degli ultimi mesi sono andate intensificandosi le voci di corridoio ed i rumor legati ad Assassin's Creed: Ragnarok, presunto titolo del prossimo capitolo della saga Ubisoft.

Ora, a gettare ulteriore benzina sul fuoco interviene un'ulteriore indiscrezione, originatasi dalle pagine del noto forum 4Chan. A rendere l'avvistamento piuttosto interessante è una considerazione condivisa da Gaming Route: il portale sottolinea infatti come l'utente autore del post sia il medesimo che in passato aveva diffuso la prima immagine leak di Assassin's Creed Origins. Ma quali sono i contenuti diffusi dall'anonimo e presunto insider?

In particolare, il post è stato accompagnato dalla pubblicazione di un'immagine di bassa qualità: l'utente afferma che quest'ultima sarebbe tratta da una build iniziale di Assassin's Creed Ragnarok e raffigurerebbe la versione femminile del protagonista. Il nome di quest'ultimo, così come affermato da un altro recente rumor su ambientazione e trama di Assassin's Creed Ragnarok, viene identificato in Jora.



Nel post 4Chan si afferma inoltre che il reveal del gioco avverrà durante un evento Sony in programma, secondo l'utente, per il 12 febbraio. Tale data è stata recentemente indicata da altri rumor come possibile giorno di svolgimento di un PlayStation Meeting con reveal di PS5. La pubblicazione sarebbe invece attesa per l'ottobre di quest'anno. Tra le ambientazioni, si confermano Inghilterra e Scandinavia, mentre il gameplay dovrebbe risultare simile a quanto visto in Origins ed Odyssey.



Ribadiamo, ancora una volta, che stiamo parlando di rumor e voci di corridoio: ad oggi, Ubisoft non ha in alcun modo confermando di star lavorando su di un Assassin's Creed Ragnarok.