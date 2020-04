Assassin's Creed Ragnarok, la presentazione è vicina?

Si continua a parlare di Assassin's Creed Ragnarok, titolo non ufficiale del prossimo episodio della serie Ubisoft che, secondo alcuni rumor, dovrebbe essere annunciato a breve, presumibilmente nel giro di pochi giorni.

Dalle ultime voci viene ribadito come il titolo non sarà Assassin's Creed Ragnarok e nemmeno Assassin's Creed Valhalla, viene però come confermata l'ambientazione scandinava legata a doppio filo con i vichinghi. La lama nascosta e lo scudo dovrebbero fare il loro ritorno, così come la possibilità di scegliere tra il protagonista maschile e femminile, come accaduto in AC Odyssey e Syndicate.

Anche questo nuovo gioco dovrebbe seguire la strada intrapresa con Origins e dunque presenterà meccaniche RPG incentrate sulla crescita del personaggio, ci saranno anche elementi sovrannaturali che incideranno notevolmente sulla storia mentre il multiplayer co-op non dovrebbe essere presente.

Il nuovo Assassin's Creed è previsto per fine anno su tutte le principali piattaforme, comprese PS5 e Xbox Series X, andando a rappresentare uno dei titoli di lancio delle due console Next-Gen. La presentazione sembra essere fissata tra fine aprile e inizio maggio, come già rivelato anche dall'insider Shinobi602.