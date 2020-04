Assassin's Creed Ragnarok: la presentazione è vicina, Shinobi lo ribadisce

Nei giorni scorsi Shinobi602 aveva fatto capire che la presentazione del nuovo Assassin's Creed è imminente, l'insider ha ora riconfermato queste parole rispondendo ad alcuni commenti su Twitter.

Shinobi ribadisce di essere a conoscenza della data dell'annuncio e conferma che "arriverà presto", utilizzando una GIF che non lascia spazio a troppe interpretazioni. Nessuna data è stata fornita ma è probabile che il reveal possa essere previsto entro due o tre settimane, idealmente a maggio, finestra temporale che già in passato Ubisoft ha utilizzato per annunciare episodi della saga.

In molti legano il possibile annuncio di Assassin's Creed Ragnarok (titolo non ufficiale) all'evento Stadia Connect del 28 aprile, nonostante Google e Ubisoft siano in ottimi rapporti è difficile pensare che la casa francese non abbia organizzato una presentazione più strutturata rispetto ad un reveal durante uno show di terzi.

Non ci resta che attendere per saperne di più, da tempo i rumor su Assassin's Creed Ragnarok si rincorrono, si parla di un gioco ambientato nelle fredde terre del Nord e legato a doppio filo con i Vichinghi, inoltre più fonte riportano la presenza di due protagonisti (uno maschile e uno femminile) e il ritorno della lama celata. Sarà vero? Lo scopriremo, secondo Shinobi602, a breve.