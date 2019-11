Assassin's Creed Ragnarok, PS5 e Xbox Scarlett: reveal e ambientazione al centro di rumor!

Ubisoft non ha ad oggi presentato alcun dettaglio ufficiale legato a quello che sarà il prossimo capitolo della serie: nonostante ciò, il brand di Assassin's Creed continua ad essere protagonista di una corposa serie di rumor.

I più recenti tra questi sono stati raccolti sulle pagine di ResetEra e riguardano diversi possibili aspetti della produzione. È da diverso tempo che le voci di corridoio sembrano puntare su di un'ambientazione nordica per il prossimo Assassin's Creed, al quale ci si è sovente riferiti come Assassin's Creed: Kingdom o Assassin's Creed: Ragnarok. Ebbene, secondo quanto riferito da Daily Gaming Report, che cita proprie fonti, il titolo Kingdom sarebbe stato effettivamente preso in considerazione, ma Ragnarok sarebbe attualmente il titolo del gioco.



Dalle pagine di Reddit giungono invece ulteriori possibili leak: "Il gioco era chiamato in codice Kingdom, ma è ora chiamato Ragnarok". Il reveal del nuovo Assassin's Creed sarebbe atteso nel corso di un evento PlayStation programmato per il mese di febbraio 2020. La pubblicazione viene invece indicata come prevista per l'autunno del prossimo anno, su attuale generazione e su PlayStation 5 e Xbox Scarlett. Sul fronte del gameplay, si sottolinea infine la possibilità di scegliere tra personaggio maschile e femminile, entrambi di nome Jona.



Le vicende narrate dovrebbero raccontare una storia di vendetta, portare il giocatore a visitare luoghi mitici come Asgard o Jottuneim, ed includere nella mappa di gioco la Scandinavia e gran parte dell'Inghilterra. Il rumor prosegue affermando che Asssassin's Creed: Ragnarok concluderà le vicende della saga ambientate nel presente. Si ipotizza inoltre un gameplay simile a quanto visto in Assassin's Creed Odyssey, con meccaniche migliorate e maggiori elementi RPG. Presente la possibilità di navigare, ma una minore focus sulle battaglie navali. Si parla inoltre della possibilità di reclutare NPC.



In attesa che Ubisoft riveli informazioni in merito al futuro della saga, vi invitiamo a ricordare che i numerosi rumor su Assassin's Creed per next-gen non hanno ad ora trovato conferme ufficiali.