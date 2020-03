Assassin's Creed Ragnarok: la data di uscita trapela online, quando sarà annunciato?

Per tutto l'inverno i rumor su Assassin's Creed Ragnarok hanno tenuto banco tra siti, forum e social network, da qualche settimana però non si sente più parlare del prossimo episodio della serie Ubisoft. Proviamo a capire insieme quando verrà annunciato.

L'unica certezza al momento riguarda il fatto che Assassin's Creed tornerà nell'autunno 2020, come più volte confermato dalla casa francese, la quale ha lanciato Assassin's Creed Odyssey nel 2018 e supportato il gioco per tutto il 2019 con l'obiettivo di lanciare un nuovo episodio proprio quest'anno.

Secondo vari rumor Assassin's Creed Ragnarok (titolo non ufficiale, il gioco è noto anche come Assassin's Creed Kingdom) uscirà all'inizio dell'autunno e più precisamente il 29 settembre, questa la data trapelata da vari rivenditori internazionali come Amazon e GameStop, rapidamente rimossa però dai listini. Settembre è un mese inusuale per il lancio di un nuovo Assassin's Creed, i giochi della saga hanno sempre visto la luce tra ottobre e novembre ma non è escluso che Ubi decida di anticipare la pubblicazione. Se il rumor in questione dovesse rivelarsi esatto possiamo aspettarci una presentazione nel corso del mese di aprile anche se per il momento si tratta solamente di ipotesi non supportate da indizi concreti.

Con la cancellazione dell'E3 2020 per il Coronavirus, Ubisoft sembra intenzionata a tenere uno speciale evento digitale online alla fine della primavera, tuttavia un primo reveal a giugno appare come piuttosto tardivo, da qui l'idea di un teaser lanciato ad aprile o inizio maggio. Assassin's Creed Ragnarok dovrebbe uscire anche su PlayStation 5 e Xbox Series X in aggiunta a PC, PS4 e Xbox One, diventando così uno dei primi giochi Next-Gen di Ubisoft insieme a Watch Dogs Legion.