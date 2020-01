Assassin's Creed Ragnarok è realtà? GameStop potrebbe aver svelato il gioco in anticipo - Aggiornata

È ormai da mesi che si rincorrono, con più o meno frequenza, rumor legati al prossimo capitolo della serie Ubisoft. In particolare, diverse indiscrezioni sembravano suggerire un Assasin's Creed dall'ambientazione norrena.

Le voci di corridoio si sono in particolare riferite nel tempo al progetto con due diversi nomi in codice: Kingdom e Ragnarok. I rumor più recenti, tuttavia, indicavano in Assassin's Creed Ragnarok il titolo definitivo della produzione. Ora, un'ulteriore segnalazione sembra puntare in questa direzione. Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, sulle pagine di Reddit ha trovato rapida diffusione un interessante avvistamento.

Secondo quanto riferito dall'utente BrownyOfficial, un annuncio legato al chiacchierato Assassin's Creed Kingdom avrebbe fatto la sua comparsa sulle pagine del sito di GameStop Italia. In particolare, sarebbe stata svelata l'esistenza di una "Mjolnir Edition" del gioco, in versione Xbox One. L'annuncio non risulta raggiungibile, ma l'utente ne ha allegato un presunto screenshot, che potete visionare direttamente in calce a questa news.



Che qualcosa si stia effettivamente per muovere in casa Ubisoft? Per scoprirlo non resta che attendere pazientemente eventuali comunicazioni ufficiali in merito. Nel frattempo, segnaliamo che recentemente ulteriori voci di corridoio avevano avuto per protagoniste mappa di gioco e ambientazione di Assassin's Creed Ragnarok.



AGGIORNAMENTO: i sempre attenti utenti di Reddit hanno evidenziato la possibile natura fake dello screenshot. Quest'ultimo infatti presenta il medesimo codice articolo che le pagine di GameStop Italia assegnano a Watch Dogs: Legion - Resistance Edition, sempre per Xbox One.