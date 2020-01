Assassin's Creed Ragnarok: rumor su periodo, figure storiche, co-op e altro ancora

Ubisoft non ha ancora svelato il prossimo capitolo della serie Assassin's Creed, ma rumor sempre più insistenti parlano dell'arrivo entro la fine di quest'anno di Ragnarok, che sarebbe ambientato all'epoca dei Vichinghi.

Il titolo in questione è prima comparso fugacemente nei listini di rivenditori come Amazon e GameStop, poi è stato oggetto di un grande leak su 4Chan, che sembra aver rivelato un bel po' di informazioni. Vi abbiamo già parlato del protagonista, delle città e dei mostri mitologici, ma non è finita qui.

Stando alle informazioni trapelate - che non sono ancora state confermate da Ubisoft - la storia di Assassin's Creed Ragnarok inizierebbe nell'anno 845 DC, durante il primo assedio di Parigi operato dai Vichinghi, ma gran parte del gioco si svolgerebbe nell'863 DC, nei panni del protagonista di cui vi abbiamo già parlato, Jora, che potrà essere sia di sesso maschile che di femminile. Durante l'avventura i giocatori avrebbero l'opportunità di incontrare figure storiche come Alfred, il Re del Wessex, Rollo, primo sovrano della Normandia, e Carlo il Grosso, imperatore dell'Impero Carolingio.

Assassin's Creed Ragnarok supporterebbe inoltre la modalità cooperativa per 4 giocatori, con un sistema di drop-in/drop-out sulla falsariga di quello implementato in Ghost Recon Wildlands. Includerebbe inoltre nuove meccaniche RPG, come un sistema di classi e un albero delle abilità che muta in base alle scelte compiute lungo l'arco narrativo. Non mancherebbero all'appello neppure nuove armi potenziabili tramite delle rune, abilità speciali legate a determinate tipologie di armi, e la statistica durevolezza. Al posto dell'adrenalina, sarebbe presente una modalità Berserker che attiverebbe i poteri delle rune basate su elementi come fulmine, fuoco e ghiaccio. Ubisoft sarebbe anche intervenuta sulla difficoltà, che non sarà più basata solo sull'energia dei nemici, ma anche sui loro tempi di reazione e sulla salute del giocatore stesso.

Ribadiamo ancora una volta che nessuna di queste informazioni è stata confermata da Ubisoft. Il gioco non è ancora stato svelato, pertanto per la conferma (o la smentita) dobbiamo necessariamente attendere una presentazione ufficiale. Prima di salutarvi, aggiungiamo che secondo le indiscrezioni, Assassin's Creed Ragnarok dovrebbe vedere la luce entro la fine del 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e sulle console di prossima generazione PS5 e Xbox Series X.