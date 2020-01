Assassin's Creed Ragnarok, rumor: stealth, mostri mitologici, Londra, Parigi e molto altro

In seguito ad un presunto avvistamento di Assassin's Creed Ragnarok su Amazon Germania, hanno trovato diffusione in rete un ampio numero di rumor legati al prossimo capitolo della celebre serie Ubisoft.

In particolare, oltre ad ipotesi legate all'uscita di Assassin's Creed Ragnarok nel settembre 2020 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e PC, molte altre indiscrezioni hanno riguardato alcuni elementi legati a trama e gameplay. Dalle pagine del noto forum 4Chan, un utente che riferisce di avere contatti col team di sviluppo ha riportato un ampio numero di potenziali indiscrezioni.

Nello specifico, si riferisce di un protagonista di nome Jora: i giocatori potranno scegliere liberamente tra personaggio maschile o femminile. Assassin's Creed Ragnarok ospiterebbe una mappa molto vasta, offrendo diverse città tra le ambientazioni: si citano in particolare Londra, Parigi, York e Kiev. Nell'universo del nuovo AC, si ritiene che gli Assassini abbiano una forte connessione con la divinità norrena Odino. Il mondo di gioco includerebbe un ampio numero di Templi, ognuno dei quali protetto da creature mitiche, tra le quali vengono citati kraken, dragoni e serpenti giganti.



Sul fronte del gameplay, il rumor riferisce dell'implementazione di diversi elementi stealth. In particolare, alcune abilità consentirebbero di nascondersi nel fango, nella neve, in cespugli ed altro. Indossare un abbigliamento appropriato potrebbe inoltre consentire di mimetizzarsi all'interno di un assembramento di civili: al contrario, il giocatore potrebbe attrarre l'attenzione. Il nuovo Assassin's Creed dovrebbe inoltre beneficiare di nuove animazioni legate ad arrampicate, con la possibilità di scalare anche gli alberi. Si parla inoltre dell'introduzione di un sistema di reputazione connesso al completamento di quest secondarie. Sarebbe inoltre previsto il ritorno di fasi di navigazione, legate però più all'esplorazione che non al combattimento, con viaggi lungo piccolo fiumi o aree paludose.

Ovviamente, quanto riportato non costituisce informazione ufficiale: vi ricordiamo dunque di interpretare i rumor con la dovuta cautela.