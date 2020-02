Assassin's Creed Ragnarok: una foto mostra il possibile logo? Immagine rimossa - Aggiornata

Aggiornamento: l'immagine è stata rimossa da Reddit, i moderatori hanno chiuso il topic ed eliminato ogni traccia dello scatto per motivi non meglio precisati ma che potrebbero essere legati alla non autenticità del logo.

Lo scatto è stato probabilmente catturato nel corso di una conferenza a porte chiuse e, nel caso in cui non si dovesse trattare dell'ennesimo fake realizzato ad arte da qualche utente in cerca di fama, confermerebbe finalmente il titolo e, di conseguenza, l'ambientazione. A giudicare dallo stile del font e dalle rune incise sulla parete di pietra alle spalle del logo possiamo infatti intuire come il gioco possa effettivamente avere i vichinghi come protagonisti e, se i recenti rumor fossero affidabili, sarà ambientato nell'854 D.C. e ci racconterà dell'assedio di Parigi. da parte dei norreni. La forma del logo, costituito da una serie di tre triangoli concatenati con sopra l'ormai noto simbolo degli assassini, ricorda per certi versi una fan art di Assassin's Creed Valhalla pubblicata un paio di settimane fa.

In attesa di scoprire se sia tutto vero, magari con un annuncio ufficiale direttamente da parte dell'azienda francese, vi ricordiamo che Assassin's Creed Ragnarok potrebbe anche supportare una modalità cooperativa per un massimo di quattro giocatori, i quali potrebbero quindi esplorare il mondo di gioco e completare le missioni in maniera molto simile a quanto visto negli ultimi capitoli della serie Far Cry. Non dimentichiamo inoltre che Ubisoft ha di recente riprogrammato la data d'uscita di numerosi titoli come Rainbow Six Quarantine, Gods & Monsters e Watch Dogs Legions, il che potrebbe causare un ritardo nella data d'uscita del gioco.