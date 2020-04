Assassin's Creed Ragnarok sarà simile a Rogue secondo un rumor poco credibile

Non si fermano i rumor sull'attesissimo nuovo capitolo di Assassin's Creed, il cui nome potrebbe essere Ragnarok o Valhalla. Stando alle ultime voci di corridoio, il nuovo titolo Ubisoft potrebbe avere alcuni punti di contatto con AC Rogue.

Pare infatti che il vecchio episodio della serie, arrivato sul mercato in contemporanea con Unity, abbia alcune importanti similitudini con il presunto Ragnarok e, nello specifico, parliamo del protagonista. Secondo il rumor che circola da qualche ora, il protagonista del prossimo Assassin's Creed sarà nuovamente un templare e, a differenza di Shay, questa volta vestiremo i panni di un "proto-templare" vichingo amante delle spade. Dalle parole di Baphomet, questo è il particolare nome del leaker, il titolo del gioco dovrebbe essere Assassin's Creed: Origins II, dal momento che le vicende narrate ci sveleranno la nascita dell'ordine dei templari.

Sembra tutto molto interessante, anche se tra gli insider c'è chi ha già smontato queste voci di corridoio. Non sono poi mancati degli interventi in merito da parte dei fan più accaniti della serie, i quali hanno fatto notare come l'ordine dei villain della serie sia nato solo nel 1192, periodo successivo a quello che dovrebbe fare da sfondo alla storia del gioco.

A proposito del prossimo gioco della serie Ubisoft, avete già letto il nostro speciale su Assassin's Creed Ragnarok e i suoi possibili contenuti?