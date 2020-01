Assassin's Creed Ragnarok: spunta online un nuovo leak da Amazon Germania

Mentre in rete continua il dibattito sul leak falso di Assassin's Creed Ragnarok proveniente da GameStop Italia, dalla community di Reddit arriva un altro rumor legato sempre al prossimo capitolo della saga open world di Ubisoft.

Come ricostruito dai colleghi di METRO, la nuova indiscrezione si ricollega all'immagine della pagina che i gestori di Amazon Germania avrebbe aperto, e prontamente chiuso, per preannunciare l'apertura dei preordini di Assassin's Creed Ragnarok pur senza offrire ulteriori indicazioni sulla copertina o sulla data di lancio ipotetica.

L'unica informazione condivisa dal leak di Amazon riguarda il nome della Standard Edition per PlayStation 4, intitolata "Valhalla" per riallacciarsi al canovaccio narrativo e agli scenari di un titolo che, come ipotizzato dai frequenti rumor sul progetto conosciuto con il nome in codice di Assassin's Creed Kingdom, dovrebbe essere ambientato nell'era dei Vichinghi e vedere la luce dei negozi a fine 2020 su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia e su console nextgen come PS5 e Xbox Series X.

Nella speranza di venire a capo dell'enigma quanto prima, ripercorriamo le indiscrezioni degli ultimi mesi partendo dai rumor più recenti su mappa di gioco ambientazione e quest di Assassin's Creed Ragnarok.