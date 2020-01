Assassin's Creed Ragnarok uscirà anche su PS5 e Xbox Series X? Rumor sulla data di lancio

Dopo i leak dei giorni scorsi emergono ora nuovi rumor sul prossimo episodio della serie Ubisoft, apparentemente intitolato Assassin's Creed Ragnarok, questo il nome utilizzato nei database di GameStop e Amazon.

Secondo un nuovo leak diffuso su Reddit, la data di lancio sarebbe fissata per il 29 settembre 2020, in leggero anticipo rispetto alla classica pubblicazione degli altri episodi, usciti tradizionalmente a ottobre o novembre. Assassin's Creed Ragnarok viene citato come titolo ufficiale, il gioco sarebbe in fase di sviluppo per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X, la presentazione dovrebbe avvenire a febbraio 2020 durante l'evento di presentazione di PS5.

Ragnarok dovrebbe presentare un gameplay simile a quello di Assassin's Creed Origins e Odyssey, mischiando quindi elementi action adventure con una componente RPG, il tutto con varie migliorie a numerosi aspetti come la gestione delle armi e lo stealth. Riportati anche cambiamenti al sistema di progressione e la presenza di una modalità multiplayer cooperativa per quattro giocatori stile quella già vista in Ghost Recon Wildlands.

Infine, un breve accenno alla mappa che sembra essere "la più vasta mai apparsa in un gioco della serie Assassin's Creed", parole che farebbero pensare ad una mappa davvero ampia con numerose zone da esplorare. In ogni caso, al momento si tratta di rumor, vi invitiamo come di consueto a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni.