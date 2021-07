Assassin's Creed: Raphael Lacoste raggiunge Jade Raymond, lavorerà su una esclusiva PS5?

Raphael Lacoste, ex art director di Assassin's Creed, ha lasciato Ubisoft nei giorni scorsi ma ha già trovato una nuova sistemazione professionale. Lacoste raggiungerà infatti l'amica Jade Raymond presso Haven Studios, il team fondato dalla stessa Jade dopo aver abbandonato Stadia Games.

Haven Studios sta sviluppando una esclusiva PlayStation (si mormora di una esclusiva solo per PS5, ma non è escluso un progetto cross-gen compatibile anche con PS4) prodotta da PlayStation Studios, il team è comunque indipendente e nulla vieta che Raphael possa dare il suo contributo ad altri progetti. L'ex art director di Assassin's Creed ha collaborato con Jade Raymond al primo Assassin's Creed uscito nel 2007, Raphael Lacoste è entrato in Ubisoft ben sedici anni fa e in questo lasso di tempo ha ricoperto il ruolo di direttore artistico per molti episodi della serie e per altri titoli del publisher francese.

Sicuramente una bella notizia per Haven Studios, neonato team di sviluppo che può contare ora sull'apporto non solo di un personaggio carismatico come la Raymond ma anche sul talento di uno degli art director più apprezzati degli ultimi anni nell'industria videoludica. La stessa Jade si è detta molto contenta dell'arrivo di Raphael nel suo team, adesso aspettiamo di saperne di più sul primo progetto di Haven Studios.