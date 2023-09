Assassin's Creed Red: il capitolo in Giappone è giocabile, dettagli nel 2024 per un rumor

Nel mentre rimaniamo in paziente attesa del debutto di Assassin's Creed Mirage, si torna a discutere di Assassin's Creed Red, il nuovo capitolo della serie Ubisoft ambientato in Giappone. A parlare è il noto insider Tom Henderson, che ha diffuso nuovi dettagli sulle pagine di Insider Gaming.

Innanzitutto, Henderson ha ribadito che Assassin's Creed Red avrà due protagonisti giocabili: un samurai maschio di origini africane e una shinobi femmina. Entrambi i personaggi presumibilmente avranno i propri set unici di abilità e armi che i giocatori potranno utilizzare nel corso dell'avventura.

Henderson afferma anche che Assassin's Creed Codename Red prenderà in prestito alcune meccaniche incentrate sullo stealth dal celebre franchise di Ubisoft, Splinter Cell. I giocatori, ad esempio, potranno utilizzare le ombre per nascondersi dai nemici o spegnere le torce per creare oscurità e favorire l'azione furtiva. Inoltre, ci sarà anche la possibilità di occultare i corpi delle nostre vittime.

Stando a quanto dichiarato dall'insider, il gioco includerà anche degli ambienti distruttibili. Anche se la reale portata della distruttibilità non è chiara, i giocatori saranno in grado di "rompere tutto ciò che potreste aspettarvi di rompere nella vita reale" con gli strumenti a disposizione del protagonista, che potrà ad esempio squarciare una porta a zanzariera per addentrarsi in un edificio.

Ma quando sarà pubblicato il gioco? Hendeson specifica che Assassin's Creed Red è attualmente giocabile, e che le prime presentazioni di Ubisoft dovrebbero arrivare ad inizio 2024. Secondo le indiscrezioni emerse nelle scorse settimane, il nome ufficiale del gioco potrebbe essere Assassin's Creed Edo.