Assassin's Creed Red esce a fine 2024? Ulteriori dettagli da Tom Henderson

Seppur ancora lontano dal suo esordio sul mercato, sono sempre più numerose le voci di corridoio su Assassin's Creed Codename Red, il futuro episodio della serie Ubisoft ambientato nel Giappone Feudale. Adesso si parla anche del suo possibile periodo d'uscita.

Oltre ad aver affermato che Assassin's Creed Red è già giocabile, il noto insider Tom Henderson ha inoltre rivelato che il prossimo gioco principale del brand successivo ad Assassin's Creed Mirage dovrebbe arrivare entro le festività natalizie del 2024, dunque in un periodo compreso tra novembre e dicembre del nuovo anno. Considerata tuttavia la tendenza di Ubisoft a rinviare spesso i suoi giochi di punta, Henderson sottolinea comunque di prendere questa informazione con il beneficio del dubbio non escludendo eventuali posticipi anche per Assassin's Creed Red.

Rumor recenti avrebbero anticipato che in Assassin's Creed Red ci sarà un samurai africano come protagonista, sebbene per ora non ci sono state conferme in merito. In ogni caso informazioni concrete ed ufficiali sul gioco non dovrebbero essere ancora troppo distanti, con il noto insider che ha parlato di inizio 2024 per un reveal più approfondito di Assassin's Creed Red da parte di Ubisoft. Adesso però tutte le attenzioni sono rivolte ad Assassin's Creed Mirage, in arrivo su PC e console PlayStation e Xbox il 5 ottobre 2023.